Скандальную похоронную историю в Самаре теперь расследуют в полиции. Гроб с телом мужчины его гражданская супруга выставила у здания областного правительства. Утверждает, что не дали нормально похоронить мужа.

Скандальную похоронную историю в Самаре теперь расследуют в полиции. Гроб с телом мужчины его гражданская супруга выставила у здания областного правительства. Утверждает, что не дали нормально похоронить мужа.Центр Самары – главная площадь города. К зданию областного правительства привезли гроб с телом умершего человека. Бывшая гражданская жена покойного Анна Плотникова объясняет: она пошла на это, доведенная до отчаяния. За весь день она так и не смогла похоронить близкого человека.Эти кадры сделал Алексей Воробьев – предприниматель из ритуального бизнеса, который и пытался провести похороны. По его словам, незнакомые люди мешали работать, не позволили даже выкопать могилу.Валерий Малеев скончался еще 6 февраля. Анна Плотникова объяснила: похоронить близкого человека не смогла, потому что не было денег. И тогда Алексей Воробьев согласился помочь, и свои услуги оценил в 8 тысяч рублей. Кратно меньше того, что запросили ритуальщики."Если бы у Анны Николаевны могли возникнуть трудности с похоронами, она могла бы обратиться за тем, чтобы провести захоронение по гарантированному перечню. Тогда бы все услуги были бы получены бесплатно и позже была бы получена компенсация. Таких обращений не было", — говорит руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации городского округа Самара Александр Андриянов.Имя Алексея Воробьева не в первый раз фигурирует в скандалах, связанных с организацией похорон, заявили в мэрии.В запутанной истории пытаются разобраться и правоохранительные органы, и местные власти. Непонятным остается почему Воробьев не обратился к полицейским, ведь сотрудники в это время находились на территории кладбища. Странно и то, почему хоронить тело приехали в то время, когда кладбище уже было закрыто. А могила выкопана так и не была.Еще накануне участники пытались всеми силами привлечь к себе внимание общественности, но уже сегодня недоступны, связаться с ними затруднительно. Покойного Валерия Малеева похоронили сегодня утром в поселке Мирный. Скандальную историю власти пообещали расследовать до мельчайших деталей.