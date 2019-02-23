В Незалежной выбирают артиста, который будет представлять страну на Евровидении-2019. Отбор на вакантное место проводится с помощью народного голосования, которое транслируется по телевидению. Меж тем, многие считают, что проведение такого конкурса – это пустая трата времени и денег, ведь в результате Украина не победит в музыкальном состязании.

В Незалежной выбираютартиста, который будет представлять страну на "Евровидении-2019". Отбор навакантное место проводится с помощью народного голосования, котороетранслируется по телевидению. Меж тем, многие считают, что проведение такогоконкурса – это пустая трата времени и денег, ведь в результате Украина не победитв музыкальном состязании.Национальный отбор на"Евровидение-2019" близится к завершению. Вот-вот станет известно, кто именно будетпредставлять страну в Тель-Авиве.Накануне финала один из судейконкурса Андрей Данилко, жестко ответил, критикам, которые высказываются противнацотбора. Он отметил, что люди, не разбираясь, просто хотят "поляпать" языком.Однако член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает,что организаторам конкурса необходимо прислушаться к мнению простых украинцев. Иначе победителя нацотбора ждет позорный провал на "Евровидении"."Увы,вынужден согласиться, что национальный отбор на "Евровидение" – это не оченьверный выбор. Туда обычно приходит необстрелянная молодежь, по сути, это еще неартисты. Зря, Андрей Данилко не прислушивается к критикам этого формата.Вероятно, Украина снова поймет ошибочность отборов, теперь еще и в Израиле.Певцы в финале украинского нацотбора все оригинальные, а настоящих артистов внем нет", – отметил эксперт в беседе с "Дни.ру".Манукян предложил Данилко ознакомитьсяс российским опытом проведения отбора на "Евровидение". Для нашей страны такиеинициативы закончились не очень хорошо."В России предпринималосьнесколько попыток провести отбор, но увы их результаты зачастую были так себе.Зрители голосуют эмоционально, пытаются выбрать необычные номера, новыхисполнителей, но в итоге побеждая в отборе все они проваливаются в Европе. Кстати, ярче всего это былопродемонстрировано в прошлом году Украиной и певцом Melovin. Жюри вообще его неоценили, а зрители подняли до небес", – продолжил Манукян.По мнению общественника на музыкальноесостязание такого масштаба надо посылать опытных артистов. Именно состоявшаясязвезда может выступить на уровне."Если бы как раньше конкурсоценивали только зрители я бы согласился, что надо посылать молодую поросль,победителей различных шоу. Но жюри только молодостью и напором не купишь, тамнужен артистизм. Давайте вспомним примеры той же Подольской или Савичевой. Ихбросили в бой что называется совершенно необстрелянными и в итоге этозаканчивалось полным провалом. Поэтому я до сих пор считаю, что на "Евровидение"должны ездить только состоявшиеся артисты и не важно какого возраста. А вокальныеконкурсы – это тема для подготовки будущих артистов. Но должны пройти годы,прежде чем их победители будут достойны представлять страну на "Евровидении", -резюмировал Вадим Манукян.