В Крыму провели объединительную патриотическую акцию Про Героев, чествовали в том числе бойцов спецподразделения Беркут. Пять лет назад в Киеве именно они пытались остановить бойню, которую тогда устроили украинские националисты.

В Крыму провели объединительную патриотическую акцию "Про Героев", чествовали в том числе бойцов спецподразделения "Беркут". Пять лет назад в Киеве именно они пытались остановить бойню, которую тогда устроили украинские националисты.Благодарственными письмами наградила администрация города бойцов "Беркута", которые выполняли задачи в Киеве во время майдана. Сегодня исполняется ровно пять лет с того дня, когда подразделения вернулись домой.Когда бойцы севастопольского "Беркута" приехали домой утром 22 февраля 2014 года, тысячи благодарных горожан вышли встречать своих защитников.Беркутовцы перекрыли автомобильные и железнодорожные дороги, ведущие на полуостров со стороны Украины. Это позволило задержать на подходе к полуострову отряды националистической организации "Правый сектор" (организация запрещена в РФ) и сыграло важную роль в возвращении полуострова в состав нашей страны.Сегодня отдать дань уважения бойцам "Беркута" пришли ветераны боевых действий, школьники и обычные севастопольцы; они рассказывают, что это был очень волнительный момент, и весь Крым переживал тогда за своих защитников, которые до последнего выполняли приказы Киева."Мы встречали их как героев, плакали вместе с их семьями, для нас они были примером мужества стойкости и верности долгу", — рассказывает Татьяна Мальцева.По словам самих бойцов, такая поддержка со стороны земляков в тот момент была им жизненно необходима."Это ни с чем не сравнимое и непередаваемое ощущение, которое придало нам сил для дальнейших действий", — говорит Максим Ковалев, командир отряда.На площади Нахимова открылась фотовыставка, посвященная событиям тех дней, здесь редкие кадры и документы, которые навсегда вошли в историю.