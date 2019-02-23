В здании Московской государственной консерватории имени Чайковского, находящейся в Среднем Кисловском переулке, начался пожар. По словам источника в экстренных службах столицы, открытым пламенем горит третий этаж здания.

В здании Московской государственной консерватории имени Чайковского, находящейся в Среднем Кисловском переулке, начался пожар. По словам источника в экстренных службах столицы, открытым пламенем горит третий этаж здания.Возгоранию присвоен второй ранг сложности из пяти возможных, на борьбу с огнем направлены 30 пожарных расчетов, создан штаб пожаротушения, передает ТАСС. Сведения о пострадавших и площади возгорания уточняются.Здание, в котором начался пожар, находилось на реконструкции, в нем расположен факультет симфонического и хорового дирижирования. В 2016 году здание признали памятником культуры федерального значения.Сообщается, что возгорание произошло в четырехэтажном здании пристройки к консерватории. По предварительным данным, людей в горящем здании нет, передает РИА Новости.