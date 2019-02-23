Полицейские посетили семью сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей, и встретились с ветераном Великой Отечественной войны.

В рамках проведения ежегодной патриотической акции «Неделя мужества» полицейские ОМВД России по Петушинскому району вместе с председателем ветеранской организации Отдела посетили по месту жительства Веру Митрюхину - вдову погибшего при исполнении служебных обязанностей старшего сержанта милиции Геннадия Митрюхина.Геннадий Борисович Митрюхин служил в органах внутренних дел с 1977 года. 10 октября 1989 года при оформлении дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе «Москва – Казань» инспектор дорожно-патрульной службы старший сержант Митрюхин был сбит пьяным водителем. Стражи правопорядка помнят своего товарища, отдавшего жизнь на боевом посту. В память о старшем сержанте Митрюхине, погибшем при исполнении служебных обязанностей, во Владимирской области ежегодно проводится Чемпионат по автомобильному многоборью среди сотрудников регионального УМВД.В теплой домашней обстановке сотрудники полиции и майор милиции в отставке Сергей Гусаров поздравили вдову с наступающим праздником - Днем защитника Отечества. Гости нашли теплые слова и пожелали крепкого здоровья и благополучия. Вера Ивановна была тронута таким вниманием и поблагодарила полицейских за чуткое отношение, поддержку и память о дорогом ей человеке.В преддверии дня защитника Отечества в ОМВД России по Петушинскому району состоялось торжественное мероприятие, в котором принял участие ветеран Великой Отечественной войны, ветеран органов внутренних дел полковник милиции в отставке Анатолий Васильевич Гаврилов. Почетный гость рассказал личному составу Отдела о своих однополчанах, поделился воспоминаниями о событиях Великой Отечественной войны, участником которых он являлся, и привел примеры беззаветного мужества и героизма, проявленных земляками при исполнении служебных обязанностей.В завершение встречи руководство Отдела и представительницы женской части коллектива пожелали всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и успехов в служении Отечеству.