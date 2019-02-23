Шесть военнослужащих и сотрудников Росгвардии стали накануне 23 февраля генерал-майорами. Указ о назначении 22 февраля 2019 года подписал президент России Владимир Путин.

Шесть военнослужащих и сотрудников Росгвардии стали накануне 23 февраля генерал-майорами. Указ о назначении 22 февраля 2019 года подписал президент России Владимир Путин. Повышение перед Днем защитника Отечества получили замглавы департамента строительства Петр Власенко и начальник центра специального назначения вневедомственной охраны Дмитрий Шевчук.Звания генерал-майоров полиции получили четыре начальника региональных управлений Росгвардии — Владимир Жигуля из Ростовской области, Юрий Кель из Кемеровской области, Дмитрий Шуршин из Свердловской области и Александр Эсауленко из Самарской области, сообщает РИА Новости.