В Судане введено чрезвычайное положение сроком на один год. Президент страны Омар аль-Башир объявил об этом с трибуны перед президентским дворцом.

В Судане введено чрезвычайное положение сроком на один год.Президент страны Омар аль-Башир объявил об этом с трибуны перед президентским дворцом.Как заявил глава государства, эта мера нужна для стабилизации обстановки в стране и проведения экономических реформ, которые позволят вывести страну из кризиса."Я остаюсь на посту президента и при этому буду равноудален от всех политических сил".Также президент Судана объявил о роспуске правительства национального примирения и отстранении от должности губернаторов всех провинций. Он пообещал сформировать новое компетентное правительство для выполнения экономических реформ, передает ТАСС.В своем обращении к парламенту он призвал отложить обсуждение поправок к конституции, которые позволят ему баллотироваться на новый президентский срок.