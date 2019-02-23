Российские хоккеисты продолжают успешные выступления в Национальной хоккейной лиге. В очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ российский голкипер Колорадо Эвеланш Семен Варламов помог своему клубу обыграть Чикаго Блэкхоукс.

Российские хоккеисты продолжают успешные выступления в Национальной хоккейной лиге. В очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ российский голкипер "Колорадо Эвеланш" Семен Варламов помог своему клубу обыграть "Чикаго Блэкхоукс".В матче против "черных ястребов" Варламов стал автором 41 отраженного броска из 44 нанесенных. Как итог, его клуб обыграл соперника со счетом 5:3. Шайбы в составе "эвс" забрасывали Карл Седерберг и Джей Ти Комфер, оформившие по дублю, а еще один гол забил Габриэль Ландеског. У "Чикаго" забивали Дилан Строум, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт.Отметим, что в составе "Колорадо" на льду также появлялся россиянин Никита Задоров. Он отыграл 20 минут 16 секунд, совершил четыре силовых приема, но отметиться результативными действиями ему не удалось.Отметим, что в параллельной встрече "Миннесота Уайлд" на выезде одержала минимальную победу над "Детройт Ред Уингз" – 3:2.