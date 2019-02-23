В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники полиции встретились с учащимися школ, посетили ветеранов органов внутренних дел, провели спортивные соревнования.

В рамках акции «Неделя мужества» судогодские полицейские приняли участие в спартакиаде, организованной в преддверии Дня защитника Отечества для старшеклассников. Поздравить ребят, а также поучаствовать в качестве жюри в спортивных эстафетах пришли гости: ветеран боевых действий, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», председатель Межрегиональной общественной организации ветеранов ВДВ и войск специального назначения «Союз десантников России» майор милиции в отставке, член Общественного совета при ОМВД России по Судогодскому району Валерий Назаров и председатель Общественной организации ветеранов «Пенсионеры войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» Тамара Пискарева.Школьники соревновались в умении быстро и правильно надевать противогаз, разбирать и собирать автомат, чистить картошку и преодолевать полосу препятствий. По итогам спартакиады победители были награждены грамотами и призами. Все участники соревнований были поощрены сладкими подарками. Ветераны и полицейские поздравили будущих защитников Отечества с наступающим праздником и пожелали ребятам быть достойными гражданами своей страны.В Киржачском районе полицейские также провели мероприятия в рамках акции «Неделя мужества». Сотрудники подразделения по работе с личным составом и члены общественного совета провели уроки мужества для учащихся школ, рассказали об истории органов внутренних дел, провели беседы о службе в полиции.В парке 36-й гвардейской дивизии в городе Киржаче состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию вывода войск из Афганистана, в котором приняли участие сотрудники полиции, ветераны, общественники.Кроме того, в преддверии Дня защитника Отечества киржачские полицейские посетили и поздравили с наступающим праздником ветерана МВД Епсилова Василия Ивановича, проживающего в Геронтологическом центре «Ветеран».