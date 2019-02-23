В России 23 февраля празднуется День защитника Отечества. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в этот день принято отдавать дань уважения тем, кто выполняет трудную и опасную работу и обеспечивает безопасность Родины.

В России 23 февраля празднуется День защитника Отечества. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в этот день принято отдавать дань уважения тем, кто выполняет трудную и опасную работу и обеспечивает безопасность Родины."Мы гордимся мужеством и отвагой российских солдат и офицеров, великими победами нашей армии и флота", – сказал председатель нижней палаты. Володин пожелал защитникам здоровья, счастья и успехов.Поздравили россиян и руководители парламентских фракций – лидер думских единороссов Сергей Неверов, глава Компартии Геннадий Зюганов, руководитель либерал-демократов Владимир Жириновский и председатель "Справедливой России" Сергей Миронов.Так, Сергей Неверов напомнил о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны, мужестве воинов-интернационалистов, стойкости солдат и офицеров, принимающих участие в миротворческих и контртеррористических операциях. Их служба – это пример самоотверженности, отметил законодатель.Вместе с президентом Владимиром Путиным парламентарии возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата.В церемонии приняли участие Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также члены правительства, политические деятели, представители ветеранских организаций.