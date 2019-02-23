Вратарь Фулхэма Серхио Рико заявил, что хотел и далее выступать за лондонский клуб. 25-летний испанец арендован дачниками у Севильи.

Вратарь "Фулхэма" Серхио Рико заявил, что хотел и далее выступать за лондонский клуб. 25-летний испанец арендован "дачниками" у "Севильи".В мае арендное соглашение истекает, и Рико придется вернуться в "Севилью". Однако сам Серхио не горит желанием покидать Лондон. "Я хотел бы и следующий сезон провести в Англии, потому что мне здесь очень нравится. Мне нравится премьер-лига, Хочу вернуться сюда снова", — приводит слова Рико "Спорт-Экспресс".Серхио Рико перешёл в "Фулхэм" из "Севильи" в августе. В нынешнем сезоне испанец сыграл 18 матчах в воротах "дачников".