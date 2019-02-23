Яна Троянова хочет домой. Звезда сериала Ольга, участвующая в съемках проекта Последний герой на Филиппинах, вымотана до предела.

Яна Троянова хочет домой. Звезда сериала "Ольга",участвующая в съемках проекта "Последний герой" на Филиппинах,вымотана до предела.Троянова провела на островах почти месяц. Актриса, сыгравшаяглавную роль в популярном сериале "Ольга", устала."Как же я устала и хочу домой. Проект вымотал меня. Асъемки продолжаются", – подписала телеведущая свою фотографию в Instagram.Сниматься в райском уголке действительно оказалось нелегко.Так, чтобы добраться из отеля на остров, каждое утро ведущая плывет на лодке. Трояновусопровождает любимая собака Эми – это хоть как-то скрашивает ей трудныйактерский быт.Подписчики стараются поддержать звезду ."Яночка, держитесь! Вы сильная!", "Пусть Вас поддержит мысль отом, что мы ждем проект с интересом и нетерпением", "Мысленно с вами!","Значит получится очень честный и живой проект. Это большое дело", -пишут поклонники (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Встречать свой 46-й день рождения Трояновой тоже пришлось наострове. Звезде преподнесли оригинальный торт, который специально приготовилифилиппинские повара. Поздравил Яну и супруг – режиссер Василий Сигарев -который также сопровождает любимую на съемках. Само шоу "Последний герой"телезрители увидят весной на телеканале ТВ-3. Проект стартует 2 марта, так чтомучиться ведущей осталось немного.Широкую известность у российских зрителей Яна Трояноваприобрела благодаря . Яна сыграла главную героиню, обремененнуюбесчисленными заботами о непутевых родственниках. Ранее звезда сериала "Ольга"получила награду на "Кинотавре". Приз ей вручили за лучшую женскую роль в фильме "Волчок".