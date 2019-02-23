Яна Троянова хочет домой. Звезда сериала Ольга,
участвующая в съемках проекта Последний герой на Филиппинах,
вымотана до предела.
Яна Троянова хочет домой. Звезда сериала "Ольга",
участвующая в съемках проекта "Последний герой" на Филиппинах,
вымотана до предела.
Троянова провела на островах почти месяц. Актриса, сыгравшая
главную роль в популярном сериале "Ольга", устала.
"Как же я устала и хочу домой. Проект вымотал меня. А
съемки продолжаются", – подписала телеведущая свою фотографию в Instagram.
Сниматься в райском уголке действительно оказалось нелегко.
Так, чтобы добраться из отеля на остров, каждое утро ведущая плывет на лодке. Троянову
сопровождает любимая собака Эми – это хоть как-то скрашивает ей трудный
актерский быт.
Подписчики стараются поддержать звезду .
"Яночка, держитесь! Вы сильная!", "Пусть Вас поддержит мысль о
том, что мы ждем проект с интересом и нетерпением", "Мысленно с вами!",
"Значит получится очень честный и живой проект. Это большое дело", -
пишут поклонники (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Встречать свой 46-й день рождения Трояновой тоже пришлось на
острове. Звезде преподнесли оригинальный торт, который специально приготовили
филиппинские повара. Поздравил Яну и супруг – режиссер Василий Сигарев -
который также сопровождает любимую на съемках. Само шоу "Последний герой"
телезрители увидят весной на телеканале ТВ-3. Проект стартует 2 марта, так что
мучиться ведущей осталось немного.
Широкую известность у российских зрителей Яна Троянова
приобрела благодаря . Яна сыграла главную героиню, обремененную
бесчисленными заботами о непутевых родственниках. Ранее звезда сериала "Ольга"
получила награду на "Кинотавре". Приз ей вручили за лучшую женскую роль в фильме "Волчок".