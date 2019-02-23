Град критики обрушился на ведущую шоу Первого канала Давай
поженимся. Розу Сябитову за ее посты в Instagram обвинили в хамстве и
заносчивости.
Град критики обрушился на ведущую шоу Первого канала "Давай
поженимся". Розу Сябитову за ее посты в Instagram обвинили в хамстве и
заносчивости.
Популярная телевизионная сваха устала получать от зрителей
розы. Эти цветы Сябитовой надоели. Она любит лилии – но тут уже ее соведущая
Лариса Гузеева против, не выносит их запаха.
"Поклонники тащат и тащат розы. А я люблю лилии (но
против них взбунтовалась Лариса Гузеева, так как они вонючие) или цветы в
горшках, например, гортензию. А еще лучше дарить мне колбасу", – написала
ведущая в своем микроблоге.
Подписчики свахи возмутились, шутливый пост им не
понравился. Пользователи раскритиковали скудный словарный запас телеведущей и
обвинили ее в хамстве, передает Пятый канал.
"Уже заказы делают!!! Надо было указать название и сорт
колбасы тогда уже сразу!!! Розы их не устраивают!!!", "Базарная баба",
"Почему Лариса Гузеева не ведет себя так нагло? Достала уже", -
рассердились фолловеры .
Напомним, телесваха Роза Сябитова дважды была замужем. С первым супругом Михаилом звезда прожила около десяти лет. В браке у них появилось двое детей – сын и дочь. Телеведущая овдовела – муж спился, и она осталась одна.
Второго супруга – Юрия – встретила на съемках своей программы "Давай поженимся!", чтобы завоевать сердце очередной участницы. Он был на десять лет моложе Розы. Брак развалился после того, как Юрий Сябитову избил.