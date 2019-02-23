Град критики обрушился на ведущую шоу Первого канала Давай поженимся. Розу Сябитову за ее посты в Instagram обвинили в хамстве и заносчивости.

Град критики обрушился на ведущую шоу Первого канала "Давайпоженимся". Розу Сябитову за ее посты в Instagram обвинили в хамстве изаносчивости.Популярная телевизионная сваха устала получать от зрителейрозы. Эти цветы Сябитовой надоели. Она любит лилии – но тут уже ее соведущаяЛариса Гузеева против, не выносит их запаха."Поклонники тащат и тащат розы. А я люблю лилии (нопротив них взбунтовалась Лариса Гузеева, так как они вонючие) или цветы вгоршках, например, гортензию. А еще лучше дарить мне колбасу", – написалаведущая в своем микроблоге.Подписчики свахи возмутились, шутливый пост им непонравился. Пользователи раскритиковали скудный словарный запас телеведущей иобвинили ее в хамстве, передает Пятый канал."Уже заказы делают!!! Надо было указать название и сортколбасы тогда уже сразу!!! Розы их не устраивают!!!", "Базарная баба","Почему Лариса Гузеева не ведет себя так нагло? Достала уже", -рассердились фолловеры .Напомним, телесваха Роза Сябитова дважды была замужем. С первым супругом Михаилом звезда прожила около десяти лет. В браке у них появилось двое детей – сын и дочь. Телеведущая овдовела – муж спился, и она осталась одна.Второго супруга – Юрия – встретила на съемках своей программы "Давай поженимся!", чтобы завоевать сердце очередной участницы. Он был на десять лет моложе Розы. Брак развалился после того, как Юрий Сябитову избил.