В мобильной версии Яндекс.Браузера тестируются публичные чаты, в которых можно пообщаться с находящимися поблизости людьми. В Яндексе называют эту функцию экспериментальной — она доступна только в альфа-версии приложения и ограниченному количеству участников.

В мобильной версии "Яндекс.Браузера" тестируются публичные чаты, в которых можно пообщаться с находящимися поблизости людьми. В "Яндексе" называют эту функцию экспериментальной — она доступна только в альфа-версии приложения и ограниченному количеству участников."Чаты" испытывают с конца прошлого года, сообщили vc.ru в компании. Перейдя на эту вкладку и выбрав точку на карте, пользователи могут присоединиться к одному из публичных диалогов или начать собственный чат.Беседы можно выбирать по ближайшим местам и интересам. Также есть возможность переписки с контактами из адресной книги — при условии, что у них тоже установлен "Яндекс.Браузер"."Чаты в мобильном 'Браузере' и приложении 'Яндекс' доступны пока ограниченной части пользователей в эксперименте", — сказали в компании. Функция доступна только в альфа-версии мобильного приложения. В обычной и бета-версиях такой возможности нет.