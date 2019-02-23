Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) выделил лучших футболистов нынешней недели Лиги Европы. В символическую сборную турнира в числе всех прочих был включен нападающий санкт-петербургского Зенита Сердар Азмун.

Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) выделил лучших футболистов нынешней недели Лиги Европы. В символическую сборную турнира в числе всех прочих был включен нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун.Иранский форвард "сине-бело-голубых" в ответном матче Лиги Европы против турецкого "Фенербахче" поучаствовал во всех трех забитых "Зенитом" голах, чем принес победу своему новому клубу со счетом 3:1. По сумме двух встреч клуб с берегов Невы вышел победителем и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграет с испанским "Вильярреалом".Помимо него в символическую сборную были также включены вратарь Денис Бойко ("Динамо", Киев), защитники Стефан Лихтштайнер и Шкодран Мустафи (оба — "Арсенал", Лондон), Эмит Дилавер ("Динамо", Загреб) и Владимир Цоуфаль ("Славия", Прага), полузащитники Гранит Джака ("Арсенал" Лондон), Каллум Хадсон-Одои ("Челси"), Пабло Сарабия ("Севилья) и Ксавер Шлагер ("РБ Зальцбург"), а также нападающие Сердар Азмун и Патсон Дака "(РБ Зальцбург").Ранее нападающий "Зенита" также удостоился от УЕФА еще одной индивидуальной награды – звание лучшего игрока недели второго по значимости турнира континента.