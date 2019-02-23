Альбина Джанабаева не понимает, зачем некоторые люди следят за ее аккаунтами в соцсетях, если певица им не нравится. По мнению супруги Валерия Меладзе, они могли бы потратить свое время с большей пользой, общаясь со своими близкими. Артистка прокомментировала очередную волну слухов о том, как она разбила прежнюю семью своего мужа.

Альбина Джанабаева не понимает, зачем некоторые люди следятза ее аккаунтами в соцсетях, если певица им не нравится. По мнению супругиВалерия Меладзе, они могли бы потратить свое время с большей пользой, общаясьсо своими близкими. Артистка прокомментировала очередную волну слухов о том,как она "разбила прежнюю семью" своего мужа.Отношениям Альбины Джанабаевой с Валерием Меладзе уже многолет. Супруги воспитывают двоих сыновей. Однако негативных комментариев в адресзвездного семейства со временем не становится меньше. Бывшую солистку группы "ВИАГра" обвиняют в том, что она увела будущего мужа из семьи, а до этогодолго была его любовницей.к этим атакам давно привыкла – певица говорит,что слова незнакомых людей не могут причинить ей боль. Но все же осадокостается – и артистка призывает злопыхателей оставить ее в покое и заняться,наконец, собственной жизнью."Только недавно сделала пост в Instagram с предупреждением людям,которые пишут гадости. Люди не хотят ничего понимать, да и наша история им впринципе безразлична. Просто нужно, чтобы был кто-то отрицательный, тогда все вих жизни кажется не таким плохим. Не знаю зачем – наверное, потому, что онисами проходили через какое-то болезненное прошлое", – сказала . Пословам артистки, ей уже надоело читать фантастические версии, придуманныенедоброжелателями.Альбина много времени уделяет семье, но все равнонаходит время на творчество. Недавно она вернулась к гастрольной деятельности,постоянно записывает новые песни. Джанабаевапризнается, что очень счастлива, пишет издание Top Beauty.