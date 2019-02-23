Альбина Джанабаева не понимает, зачем некоторые люди следят
за ее аккаунтами в соцсетях, если певица им не нравится. По мнению супруги
Валерия Меладзе, они могли бы потратить свое время с большей пользой, общаясь
со своими близкими. Артистка прокомментировала очередную волну слухов о том,
как она разбила прежнюю семью своего мужа.
Альбина Джанабаева не понимает, зачем некоторые люди следят
за ее аккаунтами в соцсетях, если певица им не нравится. По мнению супруги
Валерия Меладзе, они могли бы потратить свое время с большей пользой, общаясь
со своими близкими. Артистка прокомментировала очередную волну слухов о том,
как она "разбила прежнюю семью" своего мужа.
Отношениям Альбины Джанабаевой с Валерием Меладзе уже много
лет. Супруги воспитывают двоих сыновей. Однако негативных комментариев в адрес
звездного семейства со временем не становится меньше. Бывшую солистку группы "ВИА
Гра" обвиняют в том, что она увела будущего мужа из семьи, а до этого
долго была его любовницей.
к этим атакам давно привыкла – певица говорит,
что слова незнакомых людей не могут причинить ей боль. Но все же осадок
остается – и артистка призывает злопыхателей оставить ее в покое и заняться,
наконец, собственной жизнью.
"Только недавно сделала пост в Instagram с предупреждением людям,
которые пишут гадости. Люди не хотят ничего понимать, да и наша история им в
принципе безразлична. Просто нужно, чтобы был кто-то отрицательный, тогда все в
их жизни кажется не таким плохим. Не знаю зачем – наверное, потому, что они
сами проходили через какое-то болезненное прошлое", – сказала . По
словам артистки, ей уже надоело читать фантастические версии, придуманные
недоброжелателями.
Альбина много времени уделяет семье, но все равно
находит время на творчество. Недавно она вернулась к гастрольной деятельности,
постоянно записывает новые песни. Джанабаева
признается, что очень счастлива, пишет издание Top Beauty.