Крупный пожар на станции произошел 23 февраля.

Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области провели отбор проб воздуха вблизи горящей станции сортировки мусора в Гусь-Хрустальном. Лабораторные испытания показали, что уровень загрязняющих веществ в районе ближайшей жилой застройки не превышает предельно допустимые концентрации.Крупный пожар на станции произошел 23 февраля около 3:00 и охватил территорию в 700 кв. метров. Для тушения огня были задействованы несколько пожарных расчетов и спецтехника.Напомним, ранее мы писали, что из