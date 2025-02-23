Во Владимирской области потеплеет до нуля уже к четвергу, 28 февраля. Это следует из сводок «Яндекс. Погода». Однако в начале недели ночи по-прежнему будут морозными. Так, в понедельник, 24

Во Владимирской области потеплеет до нуля уже к четвергу, 28 февраля. Это следует из сводок «Яндекс. Погода». Однако в начале недели ночи по-прежнему будут морозными. Так, в понедельник, 24 февраля, днем во Владимире ожидается -2, а вот ночью выйти на улицу вряд ли захочется – за окном будет -14 градусов. Во вторник днем термометры тоже