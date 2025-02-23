25 февраля в 17:00 в Доме культуры молодежи во Владимире пройдет благотворительный концерт в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. С 2021 года

25 февраля в 17:00 в Доме культуры молодежи во Владимире пройдет благотворительный концерт в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. С 2021 года руководитель Молодежной думы при ЗС Анна Алексеева реализует проект «Музыка помогает». Его суть – популяризация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья игре на музыкальных инструментах. Занятия развивают