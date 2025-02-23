Около трех часов утра 23 февраля загорелась станции сортировки мусора в Гусь-Хрустальном на Севастопольской улице. По информации на 13:00, пожар не был потушен. На тот момент огонь охватил 700

Около трех часов утра 23 февраля загорелась станции сортировки мусора в Гусь-Хрустальном на Севастопольской улице. По информации на 13:00, пожар не был потушен. На тот момент огонь охватил 700 квадратов. В пресс-службе прокуратуры области сообщили, что помощник прокурора прибыл на место. Он проведет проверку, оценит все обстоятельствам произошедшего, в том числе соблюдению законодательства при организации