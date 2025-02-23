Изначально органы местного самоуправления, направили списки более 500 тыс. объектов для выявления правообладателей.

Управление Росреестра по Владимирской области устанавливает владельцев объектов недвижимости. Рабочая группа, консультируясь с органами местного самоуправления, направила списки более 500 тыс. объектов для выявления правообладателей.На 1 января 2025 года было снято с учета 165301 объект, включая 80466 объектов в 2024 году (67763 земельных участка, 8223 здания и 4480 помещений). Зарегистрировано 79775 прав на ранее учтенные объекты.В обработке остается 224421 объект, что на 103000 меньше, чем в прошлом году; выявлено 935 правообладателей.