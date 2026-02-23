Под скопившимся снегом не выдержала кровля дома №13 на Северном проезде города Коврова. Прокуратура организовала проверку. Управляющая компания ООО «Малая Медведица» приступила к

Под скопившимся снегом не выдержала кровля дома №13 на Северном проезде города Коврова. Прокуратура организовала проверку. Управляющая компания ООО «Малая Медведица» приступила к ликвидации последствий обрушения. По предварительным данным, разрушение кровли произошло из-за большого скопления снежных масс. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям должностных лиц управляющей организации,-