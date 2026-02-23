Мужской праздник – не повод сокращать объём работ по зимнему содержанию областной столицы, сообщают в «Центре управления городскими дорогами». Сегодня на улицах Владимира снег убирают 78

Мужской праздник – не повод сокращать объём работ по зимнему содержанию областной столицы, сообщают в «Центре управления городскими дорогами». Сегодня на улицах Владимира снег убирают 78 единиц снегоуборочной техники и 86 рабочих ручной уборки. Проводится уборка и вывоз снега с улиц, тротуаров, остановок, лестниц областной столицы и других объектов улично-дорожной сети города. Основное внимание уделено