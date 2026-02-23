Прокуратура области сообщила об организации проверки по факту частичного обрушения кровли здания рынка, расположенного на Соборной площади. Предварительно, крыша не выдержала под тяжестью

Прокуратура области сообщила об организации проверки по факту частичного обрушения кровли здания рынка, расположенного на Соборной площади. Предварительно, крыша не выдержала под тяжестью снега. Инцидент произошёл сегодня, 23 февраля, поэтому рынок был закрыт, и обошлось без пострадавших. В надзорном ведомстве дадут оценку всем обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям должностных лиц, ответственных за своевременную очистку