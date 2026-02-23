Общее число звонков увеличилось на 32% за последние семь дней.

Во Владимирской области режим «беспилотной опасности» был отменен после почти 17-часового периода действия. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была снята в 7:20 утра в понедельник, 23 февраля.Данные о завершении режима поступили в мобильное приложение от Региональной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях (РСЧС).Оповещение об угрозе атаки БПЛА было активировано в 14:34 воскресенья, 22 февраля. Несмотря на столь длительный период действия режима повышенной готовности, ни Министерство обороны РФ, ни представители местных властей не сообщали о фактах уничтожения вражеских дронов на территории Владимирской области.Спасатели напомнили жителям о правилах безопасности: «При обнаружении фрагментов беспилотного летательного аппарата строго запрещается приближаться к ним; немедленно информируйте экстренные службы по телефону 112», — подчеркнули в ведомстве.Стоит отметить, что за прошедшую неделю граждане Владимирской области 66 раз сообщали о замеченных беспилотниках. Общее число таких звонков увеличилось на 32% за последние семь дней.