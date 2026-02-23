Поняв серьезность своего поступка, он сам позвонил в службу «112», после чего сотрудники службы вызвали полицию и скорую помощь.

Владимирец, охваченный ревностью, выстрелил в свою партнершу из охотничьего ружья, после чего женщину срочно доставили в больницу. Пресс-служба управления МВД по Владимирской области поделилась подробностями инцидента 20 февраля.Согласно информации полиции, вечером 15 февраля 37-летняя женщина вместе со своим 45-летним сожителем и близким другом, с которым у нее ранее были романтические отношения, проводили время за алкогольными напитками в квартире. Во время застолья ревнивый мужчина заподозрил свою гражданскую супругу в чрезмерной дружелюбности к гостю, что вызвало словесную перепалку.В порыве гнева владимирец открыл сейф, достал охотничье ружье и выстрелил в ногу, повредив правое колено и нижнюю часть бедра женщины.Поняв серьезность своего поступка, он сам позвонил в службу «112», после чего сотрудники службы вызвали полицию и скорую помощь. Ревнивый мужчина был задержан на месте происшествия, признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с использованием оружия. Мужчина был помещен под стражу.