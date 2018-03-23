ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное разыскивает пропавшего без вести Морозова Александра Александровича, 2002 года рождения...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное разыскивает пропавшего без вести Морозова Александра Александровича, 2002 года рождения, уроженца г. Москвы, который в 09-00 22 марта 2018 года ушел из детского центра расположенного в Гурьевском проезде и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, на вид 16-17 лет, рост 160-170 см., нормального телосложения, волосы русые, короткие.Был одет: болоньевая синяя куртка с капюшоном, черные джинсы с резинкой внизу, серые кроссовки, при себе имел рюкзак зеленого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22