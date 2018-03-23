В ближайшее воскресенье, 25 марта, в 22:00 телеканал Россия 1 покажет документальный фильм Саиды Медведевой Миропорядок-2018, основанный на интервью Владимира Путина телеведущему Владимиру Соловьеву.

В ближайшее воскресенье, 25 марта, в 22:00 телеканал "Россия 1" покажет документальный фильм Саиды Медведевой "Миропорядок-2018", основанный на интервью Владимира Путина телеведущему Владимиру Соловьеву.Съемочная группа, работавшая над этим проектом, сопровождала президента в дальних и ближних командировках — в работе, в окружении самых разных людей – союзников и оппонентов, политиков и дипломатов. В серии интервью Владимир Путин отвечает на ключевые вопросы, касающиеся мировой политики и экономики, санкций и борьбы с международным терроризмом.По оценке журналиста и телеведущего Владимира Соловьева, готовившего фильм более года, это был честный, прямой разговор.Чего реально добиваются американцы, каким трудом дается каждый шаг к взаимопониманию, и почему Карла Дель Понте считает, что для России сейчас великий момент – ответы на эти и другие вопросы в фильме "Миропорядок-2018".