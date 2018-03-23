Телеведущая
и генеральный продюсер телеканала
Матч ТВ Instagram намекнула на пополнение в семье. Отвечая на вопрос одной из
подписчиц, Тина Канделаки дала понять, что ждет ребенка.
Телеведущая
и генеральный продюсер телеканала
"Матч ТВ" Instagram намекнула на пополнение в семье. Отвечая на вопрос одной из
подписчиц, Тина Канделаки дала понять, что ждет ребенка.
Долгое время телезвезда усердно занималась в
спортзале, чтобы стать обладательницей идеальной фигуры. Однако пользователям
Сети не угодишь: они регулярно критикуют формы Канделаки. Одни советуют ей еще
похудеть, другие, наоборот, просят набрать несколько килограммов.
Вместе с тем, вполне возможно, что скоро тренировки придется приостановить.
Дело в том, что, общаясь с одной из фолловеров в соцсети, Тина проговорилась о
беременности. "Мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течение 9 месяцев", —
прокомментировала телеведущая слова подписчицы, которая написала, что у Канделаки
никогда не будет красивой талии, сколько бы она ни занималась.
Теперь пользователи гадают, не было ли данное заявление просто шуткой в
адрес бестактной пользовательницы Сети. И, тем не менее, поклонники начали поздравлять 42-летнюю Тину с беременностью и желать
здоровья.
Отметим, в браке с Василием Бровко Канделаки состоит четыре
года. Ранее Канделаки была замужем за художником и бизнесменом Андреем
Кондрахиным. Их брак распался в 2010 году после 11 лет совместной жизни.
Инициатором развода была Тина. В этих отношениях звезда родила двоих детей –
Меланию и Леонтия.