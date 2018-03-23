Телеведущая и генеральный продюсер телеканала Матч ТВ Instagram намекнула на пополнение в семье. Отвечая на вопрос одной из подписчиц, Тина Канделаки дала понять, что ждет ребенка.

Телеведущаяи генеральный продюсер телеканала"Матч ТВ" Instagram намекнула на пополнение в семье. Отвечая на вопрос одной изподписчиц, Тина Канделаки дала понять, что ждет ребенка.Долгое время телезвезда усердно занималась вспортзале, чтобы стать обладательницей идеальной фигуры. Однако пользователямСети не угодишь: они регулярно критикуют формы Канделаки. Одни советуют ей ещепохудеть, другие, наоборот, просят набрать несколько килограммов.Вместе с тем, вполне возможно, что скоро тренировки придется приостановить.Дело в том, что, общаясь с одной из фолловеров в соцсети, Тина проговорилась обеременности. "Мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течение 9 месяцев", —прокомментировала телеведущая слова подписчицы, которая написала, что у Канделакиникогда не будет красивой талии, сколько бы она ни занималась.Теперь пользователи гадают, не было ли данное заявление просто шуткой вадрес бестактной пользовательницы Сети. И, тем не менее, поклонники начали поздравлять 42-летнюю Тину с беременностью и желатьздоровья.Отметим, в браке с Василием Бровко Канделаки состоит четырегода. Ранее Канделаки была замужем за художником и бизнесменом АндреемКондрахиным. Их брак распался в 2010 году после 11 лет совместной жизни.Инициатором развода была Тина. В этих отношениях звезда родила двоих детей –Меланию и Леонтия.