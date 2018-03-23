Любовь Успенская стала героиней неприятного инцидента. Популярная артистка пыталась пронести в салон свою собачку, однако стюардесса не позволила, вследствие чего и произошла потасовка.

Любовь Успенская стала героиней неприятного инцидента. Популярная артистка пыталась пронести в салон свою собачку, однако стюардесса не позволила, вследствие чего и произошла потасовка.По сообщениям ряда СМИ, Любовь Успенскую сняли с рейса Москва–Омск из-за потасовки, которую певица устроила в салоне самолета. По предварительным данным, причиной скандала стал отказ бортпроводницы разрешить Успенской взять в салон свою собаку, передает газета .По правилам пассажирских перевозок, во время полета животные должны находиться в переносках. Однако популярная исполнительница проигнорировала требования экипажа и оттолкнула стюардессу. В итоге, к самолету были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые приняли решение вывести разбушевавшуюся Любовь Успенскую из самолета.Отметим, что артистка все же вылетела в Омск другим рейсом, поменяв в аэропорту билеты. О произошедшем неприятном инциденте известная исполнительница шансона рассказала журналистам."Нам стюардесса перегородила дорогу, сказала, что собачку надо положить в сумочку. У нас была сумочка на руках, только она не давала нам ее открыть. В итоге я попросила другую стюардессу, так как она себя вела очень нетактично для бизнес-класса, она тоже пошла к командиру корабля, сказала, что ее оскорбляли, толкнули, и через пару минут выходит и говорит, что командир отказывается, чтобы мы летели в самолете. Приехала полиция, мы вышли из самолета, слава богу, был другой самолет, они нам срывали концерт", – цитирует Любовь Успенскую РЕН-ТВ.