В летнем сезоне Аэрофлот будет выполнять собственные рейсы по 146 маршрутам в 52 страны мира, в том числе по России. Запланировано открытие полетов из Москвы по шести новым авиалиниям: в Саранск, Кызылорду, Каир, Бургас, Неаполь и Верону.

В летнем сезоне "Аэрофлот" будет выполнять собственные рейсы по 146 маршрутам в 52 страны мира, в том числе по России. Запланировано открытие полетов из Москвы по шести новым авиалиниям: в Саранск, Кызылорду, Каир, Бургас, Неаполь и Верону. Маршрутная сеть охватит 52 маршрута на территории России, 16 пунктов в 7 странах СНГ и 78 направлений дальнего зарубежья (из них 55 – в Европу, 13 – в Азию, 5 – в Америку, 4 – на Ближний и Средний Восток, 1 – в Африку).Одной из важнейших задач станет обеспечение перевозок в рамках первенства мира по футболу. "Аэрофлот" с 1 мая открывает прямые рейсы из Москвы в Саранск. Полеты будут выполняться дважды в день. С открытием рейса в столицу Мордовии маршрутная сеть охватит все города проведения матчей.По ряду направлений возрастет количество выполняемых рейсов. Так, авиакомпания увеличит частоту полетов из Москвы в Калининград, Казань, Нижний Новгород, Самару. Рейсы в города проведения матчей будут выполняться на воздушных судах большой вместимости. Любители футбола смогут оформить авиабилет по специальному тарифу болельщика — пять рублей за полетный сегмент (с учетом такс и сборов). Более подробную информацию о программе перевозок авиакомпания дополнительно опубликует на своем официальном сайте www.aeroflot.ru.Главная новость международных перевозок — возобновление регулярного авиасообщения с Египтом. "Аэрофлот" с 11 апреля открывает рейсы по маршруту Москва – Каир – Москва. Полеты запланированы с частотой 3 рейса в неделю на воздушных судах AirbusA320. С 12 июня по 2 июля частота будет увеличена до ежедневной.Кроме того, "Аэрофлот" расширит присутствие на итальянском рынке, с 1 июля будут открыты два новых направления: Москва – Верона – Москва и Москва – Неаполь – Москва. Полеты ежедневные.Пассажиры смогут также напрямую летать из Москвы на самый известный курорт Болгарии: со 2 июля стартуют ежедневные рейсы в Бургас.Укреплению позиций "Аэрофлота" на рынке Казахстана послужит открытие с 15 июля полетов по маршруту Москва – Кызылорда — Москва. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю. С открытием новой авиалинии маршрутная сеть "Аэрофлота" будет насчитывать 9 пунктов назначения в Казахстане. Также намечается увеличение частоты по действующим направлениям: из Москвы в Астану и Актобе.Летнее расписание предусматривает и существенное увеличение частоты полетов по целому ряду авиалиний в сравнении с зимним сезоном. Так, возрастет количество рейсов из Москвы в Красноярск, Мурманск, Новосибирск, Новый Уренгой, Пермь, Сыктывкар, Уфу, Ханты-Мансийск.В соответствии с сезонным спросом планируется увеличение частоты полетов в курортные и туристические центры дальнего зарубежья – Анталию и Барселону. "Аэрофлот" станет чаще летать в Афины, Будапешт, Бухарест, Вильнюс, Мадрид, Прагу, Таллин.Географию полетов дополнит разветвленная сеть маршрутов дочерних авиакомпаний.Авиакомпания "Россия" будет выполнять полеты из Санкт-Петербурга более чем по четырем десяткам внутрироссийских и зарубежных линий. Новинкой предстоящего сезона станет ежедневный регулярный рейс в Лондон. В маршрутной сети "России" также представлены свыше двух десятков направлений из московского аэропорта "Внуково", в том числе в пункты Дальнего Востока, из Ростова и Оренбурга. "Россия" полетит из Симферополя в Волгоград, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов, Тюмень, Уфу, Челябинск.Региональный перевозчик "Аврора" предоставит пассажирам широкие возможности путешествий на Дальнем Востоке. Компания будет выполнять магистральные полеты из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, а также рейсы внутри Дальневосточного федерального округа.Авиакомпания "Победа" традиционно развивает собственную уникальную сеть авиаперевозок по 61 направлению России и зарубежья.Всего группа "Аэрофлот" в летнем расписании 2018 года будет выполнять собственные регулярные полеты по 305 маршрутам в 53 страны мира. Географию полетов группы дополнят 186 направлений, рейсы по которым будут выполняться с авиакомпаниями–партнерами в рамках договоров о совместном использовании кодов (код-шеринга). Благодаря этому сотрудничеству в маршрутной сети "Аэрофлота" появятся Австралия, Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Гана, Индонезия, Ирландия, Исландия, Камбоджа, Кения, Люксембург, Македония, Мальта, Марокко, Мьянма, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Словения, Тунис.Всего с учетом партнерских отношений в сезоне "Лето-2018" будут выполняться рейсы в 72 страны мира, включая Россию. Полеты запланированы по 491 маршруту, 449 из которых не повторяются.