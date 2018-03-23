Компания Аэрофлот переходит на летнее расписание полетов, которое будет действовать с 25 марта по 27 октября. В новом сезоне авиаперевозчик будет выполнять рейсы по 146 маршрутам в 52 страны мира.

Компания "Аэрофлот" переходит на летнее расписаниеполетов, которое будет действовать с 25 марта по 27 октября. В новом сезонеавиаперевозчик будет выполнять рейсы по 146 маршрутам в 52 страны мира."Аэрофлот" запланировал открыть шесть новыхмаршрутов: в Саранск, Кызылорду, Бургас, Неаполь, Верону и Каир. Сеть полетов будет включать себя 52 маршрута по России, плюс 16 пунктовв странах СНГ. За рубеж самолеты авиакомпании будут летать по 78 маршрутам. Изних 55 – в европейские страны, 13 – в Азию, 5 – в Америку, 4 – в регионБлижнего и Среднего Востока и один – в Африку.В июне в России стартует чемпионат мира по футболу.Обеспечение перевозок в рамках первенства – одна из важнейших задач, которуюпоставил перед собой "Аэрофлот". С 1 мая самолеты компании начнутлетать прямым рейсом дважды в день из Москвы в Саранск. С открытием воздушногосообщения со столицей Мордовии маршрутная сеть "Аэрофлота"охватит все города проведения ЧМ-2018.Кроме того, на ряде направлений увеличится количествовыполняемых рейсов. Так, по сравнению с зимним сезоном 2017-2018 годов,количество полетов из Москвы в Калининград вырастет с 28 до 42 в неделю. ВКазань – с 47 до 49, в Нижний Новгород – с 35 до 42, в Самару – с 42 до 49. Вдни чемпионата для удовлетворения спроса пассажиров в города проведения игрбудут летать самолеты большой вместимости.Болельщики смогут оформить авиабилетпо специальному тарифу – пять рублей за полетный сегмент, учитывая такс исборы. Более подробная информация будет дополнительно опубликована наофициальном сайте .Возрастет количество полетов и по другим российскимнаправлениям. В Красноярск, Мурманск и Новосибирск (с 21 до 28 в неделю), Новый Уренгой (с 7 до 13), Пермь (с 37 до 42),Сыктывкар (с 14 до 21), Уфу (с 35 до 42), Ханты-Мансийск (с 7 до 14).Главная новость международных перевозок летнего сезоны-2018– открытие с 11 апреля регулярного рейса в Каир из Москвы. Airbus A320 будетлетать в египетскую столицу три раза в неделю. В связи с повышенным спросом вовремя футбольного первенства частота рейсов с 12 июня по 2 июля будетувеличена.Авиаперевозчик расширяет присутствие и на итальянском рынке.С июля будут открыты новые направления: Москва – Верона – Москва и Москва -Неаполь – Москва. Полеты будут выполняться ежедневно. Также увеличитсяколичество рейсов из Москвы в Болонью. Кроме того, пассажиры компании со 2 июлясмогут улететь прямым рейсом из Москвы на известный болгарский курорт Бургас."Аэрофлот" укрепляет свои позиции и наказахстанском рынке. Этому поспособствует открытие с 15 июля регулярногосообщения по маршруту Москвы – Кызылорда – Москва. Рейсы между российскойстолицей и одним из центров газовой и нефтяной добычи Казахстана будутвыполняться четыре раза в неделю. Также будет увеличено количество рейсов подействующим направлениям: в Астану (с 9 до 12) и в Актобе (с 4 до 7).Планируется повысить частоту полетов и в Анталию (с 7 до21), а также в Барселону (с 23 до 29). Станет больше рейсов и в Бухарест (с 7 до 14), Будапешт (с 21 до 28),Вильнюс, Таллин, Афины и Мадрид (с 14 до 21), Прагу (с 35 до 42).Обширная сеть полетов крупнейшего российскогоавиаперевозчика дополнится маршрутами дочерних авиакомпаний. Так,"Россия" будет летать из Санкт-Петербурга по 40 внутрироссийским изарубежным линиям. Новинка сезона: рейс из северной столицы в лондонский аэропорт"Гатвик". Также компания будет выполнять рейсы из "Внуково"на Дальний Восток. Запланирована обширная программа полетов в 12 городов:Волгоград, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Оренбург,Пермь, Тюмень, Челябинск и другие.В свою очередь, региональный перевозчик "Аврора"откроет широкие возможности для путешествий на Дальний Восток. Будутвыполняться магистральные полеты из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска. А популярный лоукостер "Победа" традиционно развиваетсобственную сеть по 61 направлению в России и за рубежом.В целом Группа "Аэрофлот" в летнем сезоне-2018будет выполнять собственные регулярные рейсы по 305 маршрутам в 53 страны мира,а с учетом партнерских отношений – в 72 государства (491 маршрут). В маршрутнойсети появится 19 новых стран. Среди них Австралия, Гана, Ирландия, Мальта,Новая Зеландия и другие.Напомним, что "Аэрофлот", входящий в глобальныйавиаальянс SkyTeam, является лидером воздушных перевозок в России. В 2016 годукрупнейшая российская авиакомпания перевезла 29 миллионов пассажиров, а сучетом организаций одноименной группы – 43,4 миллиона человек."Аэрофлот" располагает одним из самых молодыхсамолетных парков в мире. Он насчитывает 228 лайнеров. Перевозчик входит в числомировых лидеров по обеспечению безопасности полетов.