Совершив преступление, злоумышленник покинул Владимирскую область и скрывался от правоохранителей на территории Республики Марий Эл.

Сотрудники Александровского ОМВД установили местонахождение 53-летнего ранее судимого жителя города Карабаново, подозреваемого в краже имущества, совершенной на территории Александровского района в январе текущего года.Установлено, что в январе в дежурную часть полиции с заявлением о краже обратилась 63-летняя жительница города Карабаново. Потерпевшая пояснила, что из ее квартиры пропал ноутбук и девять комплектов нового постельного белья. Ущерб заявительница оценила в 53 тысячи рублей.Полицейские установили личность злоумышленника – им оказался 53-летний знакомый местной жительницы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что подозреваемый реализовал похищенное имущество местным жителям и покинул Владимирскую область.Все это время мужчина скрывался от правоохранителей на территории Республики Марий Эл. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.В отношении 53-летнего неоднократно судимого фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).