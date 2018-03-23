Двойные стандарты и лицемерие – сущность американских СМИ. С
разоблачением политики ведущих изданий выступил телеканал Fox News.
Двойные стандарты и лицемерие – сущность американских СМИ. С
разоблачением политики ведущих изданий выступил телеканал Fox News.
Барак Обама, занимавший президентский пост в США в 2012
году, поздравлял Владимира Путина с победой на выборах. Американские СМИ этого
вроде бы и не заметили. Но в 2018 они же обрушились с критикой на Дональда
Трампа, который всего лишь – так же, как и Обама – поздравил российского лидера
с переизбранием.
По мнению ведущего телеканала, это еще один существенный
пример лицемерных двойных стандартов, которые американцы могут видеть каждый
день. И сегодня, в случае с Трампом, СМИ накручивают себя, реагируя так, как
будто это серьезный кризис в сфере национальной безопасности.
Ведущий напомнил известный эпизод – когда бывшая тогда
госсекретарем Хиллари Клинтон дарила главе МИД России Сергею Лаврову "эту
идиотскую кнопку "перезагрузки". Кнопка, само собой, не сработала,
отмечает журналист. Но главное происходило в другом углу зала: там Барак Обама,
забыв о включенном микрофоне, шушукался с Дмитрием Медведевым. "Скажите
Владимиру, что я смогу проявить большую гибкость после выборов", – говорил
Обама. "Я передам эту информацию Владимиру", – отвечал ему бывший
российский президент Медведев.
Помогло ли это Обаме? – задается вопросом ведущий. По его
мнению, 44-й президент США не справился со своей задачей "присмотреть за
Россией". Еще в 2014 году конгрессмены предупреждали президента США: "Русские идут, они хотят оказать влияние
на наши выборы, а Путин хочет посеять хаос в Соединенных Штатах и по всему миру".
Но Обама просто смеялся. Он высмеял кандидата Трампа. Он
заявил: смешно думать о том, что кто-то может подстроить выборы, ни один серьезный
человек в это не поверит и не будет это обсуждать. И также посоветовал
обеспокоенным конгрессменам "прекратить нытье". А в результате в американские выборы, по мнению журналиста, все же вмешались.