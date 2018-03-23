Двойные стандарты и лицемерие – сущность американских СМИ. С разоблачением политики ведущих изданий выступил телеканал Fox News.

Двойные стандарты и лицемерие – сущность американских СМИ. Сразоблачением политики ведущих изданий выступил телеканал Fox News.Барак Обама, занимавший президентский пост в США в 2012году, поздравлял Владимира Путина с победой на выборах. Американские СМИ этоговроде бы и не заметили. Но в 2018 они же обрушились с критикой на ДональдаТрампа, который всего лишь – так же, как и Обама – поздравил российского лидерас переизбранием.По мнению ведущего телеканала, это еще один существенныйпример лицемерных двойных стандартов, которые американцы могут видеть каждыйдень. И сегодня, в случае с Трампом, СМИ накручивают себя, реагируя так, какбудто это серьезный кризис в сфере национальной безопасности.Ведущий напомнил известный эпизод – когда бывшая тогдагоссекретарем Хиллари Клинтон дарила главе МИД России Сергею Лаврову "этуидиотскую кнопку "перезагрузки". Кнопка, само собой, не сработала,отмечает журналист. Но главное происходило в другом углу зала: там Барак Обама,забыв о включенном микрофоне, шушукался с Дмитрием Медведевым. "СкажитеВладимиру, что я смогу проявить большую гибкость после выборов", – говорилОбама. "Я передам эту информацию Владимиру", – отвечал ему бывшийроссийский президент Медведев.Помогло ли это Обаме? – задается вопросом ведущий. По егомнению, 44-й президент США не справился со своей задачей "присмотреть заРоссией". Еще в 2014 году конгрессмены предупреждали президента США: "Русские идут, они хотят оказать влияниена наши выборы, а Путин хочет посеять хаос в Соединенных Штатах и по всему миру".Но Обама просто смеялся. Он высмеял кандидата Трампа. Онзаявил: смешно думать о том, что кто-то может подстроить выборы, ни один серьезныйчеловек в это не поверит и не будет это обсуждать. И также посоветовалобеспокоенным конгрессменам "прекратить нытье". А в результате в американские выборы, по мнению журналиста, все же вмешались.