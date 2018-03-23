Народная артистка России Лия Ахеджакова рассказала о своем отношении к аресту депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко. Звезда кино имеет по этому поводу бескомпромиссное мнение.

Народная артистка России Лия Ахеджакова рассказала о своем отношении к арестудепутата Верховной рады Украины Надежды Савченко. Звезда кино имеет по этомуповоду бескомпромиссное мнение.Ахеджаковапризналась, что сопереживает Савченко. "Я очень сильно именно ей сочувствую, ане тем, кто ее арестовал", – цитирует Лию Меджидовну РИА ФАН. "Но ничегоговорить не решаюсь, потому что это другая страна, другие законы, и не мое дело",– добавила она.Ахеджаковасчитает, что и остальные соотечественники должны последовать ее примеру и неприкасаться к данной теме. "Никто не имеет в России права реагировать на это",– заявила актриса. Отметим, что ранее, когда в России против Надежды Савченкорассматривалось уголовное дело по обвинению в убийстве журналистов ВГТРК ИгоряКорнелюка и Антона Волошина, а также в покушении на убийство мирныхжителей, Лия Ахеджакова была одним из наиболее активных еезащитников.Напомним, Савченкозадержали 22 марта во время заседания Верховной Рады. До позднего вечерадепутата (теперь уже бывшего) допрашивали следователи Службы безопасностиУкраины. Ее обвинили в подготовке госпереворота.По версии Генпрокуратуры, политики ее сторонники решили совершить теракт в Раде и правительственномквартале. Сама экс-депутат признала, что вывозила из Донбасса оружиеи рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в столице.Однако Надежда Савченко отметила, что все это было "сюрреализмоми политической провокацией", а основная ее цель была"показать властям, что они тоже смертны".