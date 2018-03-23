В Ивановской области на голову третьекласснице упал кирпич с крыши школы, а в Уфе в роддоме роженицу на неделю оставили без медпомощи. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

В Ивановской области на голову третьекласснице упал кирпич с крыши школы, а в Уфе в роддоме роженицу на неделю оставили без медпомощи. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.В ДТП стуристическим автобусом из Белоруссии под Псковом и легковым автомобилем пострадал21 человек, все госпитализированы, пишетСреди них десятьдетей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе,следовавшем по маршруту Минск – Санкт-Петербург, находилось 50 пассажиров. Ещедвое находились в легковушке.Иркутской области мэр Боханского района Сергей Середкин увеличилсебе зарплату до 792 тысяч рублей, передает А председатель районнойдумы Людмила Позднякова – до 385 тысяч. Такие суммы они назначили себе собственнымираспоряжениями, без вынесения вопроса на рассмотрение депутатов, что являетсянарушением закона. Прокуратура установила, что такие выплаты чиновники получалис 2013-й по 2015 год. Уголовные дела не возбуждались, а производство прекращенов связи с добровольным возвращением средств.Жителей Ростова возмутила публикация всоцсетях о том, что на улице неизвестный потерял надгробие, сообщает Автор постанаписал, что оно не должно лежать на земле, как мусор. Также приложено фото, накотором видно, что надгробие находится на земле. На нем сообщается о смертиАнны Галаховой в 1997 году в возрасте 21 года. Фолловеры негативно отнеслись кнаписанному. Они предположили, что в этой зоне авто насмерть сбило девушку,поэтому и появилось надгробие.В Алькеевском районе Татарстана на пожаре в частном доме погибли двачеловека, передает .Сообщениеспасателям поступило в 23 марта 08:20. Горел дом в селе Каракули на улицеЗападная. Огонь ликвидировали в 10:48. В ходе разбора конструкций спасателиобнаружили тела мужчины 1958 года рождения и женщины 1956 года рождения.городе Шуе Ивановской области кирпич упал на голову третьекласснице с крышиздания школы, пишет Девочка госпитализирована. На данный момент ее состояние стабильно. Областное управлениеСледственного комитета России начало проверку по факту происшествия. Поимеющейся информации, несколько лет назад в школе был проведен ремонт. Зданиена момент ЧП находилось в удовлетворительном состоянии.В Ленинском административном округе Омска мужчина обнаружил мертвого двухмесячногомладенца рядом со спящей женой, передает Мать взяла малыша покормить, послечего уснула с ним рядом. На место происшествия были вызваны сотрудникиправоохранительных органов. Предварительно, причиной кончины стала внезапнаямладенческая смерть (непредвиденная остановка дыхания у внешне здоровогоребенка первого года жизни – прим. ред.), сообщил СМИ главный врач станциискорой помощи Максим Стуканов.Ижевске осудили 21-летнего парня, который угонял машины, чтобы съездить запивом, сообщает Последнийслучай произошел в ночь с 10 на 11 февраля. К обвиняемому и его сожительнице вгости приехал знакомый. Компания до поздней ночи распивала алкоголь, после чеговсе, кроме злоумышленника, легли спать. Парень взял из куртки гостя ключи и безего разрешения решил прокатиться за пивом. Его задержали полицейские. Об угоневладелец автомобиля узнал только утром. Любитель пенного напитка проведет вколонии поселения год и месяц.В ДТП на трассе Екатеринбург– Нижний Тагил пострадала 13-летняя девочка, передает Она получилачерепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Авария произошла вечером 22 марта: автомобиль Hyundai Accent, двигаясь всторону Екатеринбурга, не сохранил дистанцию и врезался в ВАЗ-2106, который стоялна проезжей части, собираясь повернуть влево и пропуская встречные автомобили.Поинформации портала гостям закусочной на трассе Москва-Волгоград подавалисомнительные блюда. Региональное управление Роспотребнадзора на два месяца приостановило деятельностьзакусочной в Новоаннинском районе. За это время владельцы должны устранитьнарушения, обнаруженные проверяющими в ходе инспекции. А их оказалось немало. Вопросывызвала вода, используемая для приготовления пищи, мясо и мясные полуфабрикаты– на них в кафе не нашлось сопроводительныхдокументов.В Уфе в роддоме роженицуна неделю оставили без медпомощи в праздники, сообщает Вопиющая ситуация произошла в Республиканском перинатальномцентре. Юлия Денисова почти три месяца лечитсяот осложнений после кесарева сечения, небрежно сделанного врачами медучрежденияв канун Нового года. Женщина не собирается спускать на тормозах "своедело", она получила консультацию у адвоката и будет обращаться в прокуратуру исуд, как только позволит самочувствие.