Прикрыли виртуальные казино. По инициативе прокуратуры Владимира в сети ограничили доступ к 13 сайтам с азартными играми. Незаконные развлечения в Интернете выявили в ходе прокурорской проверки. На сайтах посетителям предлагали поиграть в рулетку, игровые автоматы и карточные игры.

23.03.2018Прикрыли виртуальные казино. По инициативе прокуратуры Владимира в сети ограничили доступ к 13 сайтам с азартными играми. Незаконные развлечения в Интернете выявили в ходе прокурорской проверки. На сайтах посетителям предлагали поиграть в рулетку, игровые автоматы и карточные игры. Вход для посетителей был свободен, а после регистрации посетители могли делать реальные ставки, в том числе, и с помощью оплаты банковскими картами. Прокурор города добился признания информации на сайтах запрещённой для России, на основании решения суда доступ к сайтам ограничили.Метки: прокуратура, казино, игорный бизнес, интернет, сайт, азартные игры