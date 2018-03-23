23.03.2018

2018-03-23 21:20:34

Бразильцы разгромили сборную России

Сборная России проиграли контрольным матч команде Бразилии. Поединок, прошедший в "Лужниках", завершился с разгромным счетом 0:3.

Забитыми голами отметились Миранда, Филиппе Коутиньо и Паулиньо. Следующую игру подопечные Станислава Черчесова проведут против Франции в Санкт-Петербурге 27 марта.