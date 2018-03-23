Кортеж из трех микроавтобусов выехал с территории посольства Великобритании в Москве. Дипломаты, объявленные в России персонами нон грата, отправились на Туманный Альбион.

Кортеж из трех микроавтобусов выехал с территории посольстваВеликобритании в Москве. Дипломаты, объявленные в России персонами нон грата, отправились наТуманный Альбион.Российскую столицу покинули 23 британских дипломата ссемьями. Когда они садились в автобусы, остающиеся в Москве сотрудникидипмиссии провожали коллег аплодисментами.А 20 марта Лондон покинули 23 российских дипломата. Их выслали после раздутого британцами скандала вокруг дела Скрипаля,напоминает РИА Новости.Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили возле одного из торговых центров без сознания 4 марта. Официальный Лондон уверен, что Скрипаль отравлен веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". В Москве ответили, что проекта с подобным названием в Советском Союзе не существовало, а в обозначении системы использовали цифры.Тем не менее Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата. Москва ответила тем же, а заодно закрыла британское консульство в Санкт-Петербурге и Британский совет.Как писали Dni.Ru, страны ЕС на саммите согласились с Великобританией: "весьма вероятно", что Москва причастна к происшествию в Солсбери. Итоги переговоров лидеров стран Европейского союза озвучил по окончании саммита премьер-министр Швеции. Стефан Левен заявил: принято решение отозвать посла ЕС в России. Неофициально участники встречи сообщили журналистам, что некоторые европейские столицы могут последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов.Канцлер Германии Ангела Меркель допускает "дальнейшие меры в отношении России" из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. "Мы полны решимости при необходимости реагировать и дополнительными мерами", – сообщила канцлер. Смягчило это заявление уточнение: прежде чем прибегать к таким мерам, Берлин дождется результатов анализа вещества, использованного при нападении в Солсбери.