Посол Евросоюза покидает России. Брюссель отзывает его для консультаций. Страны ЕС на своем саммите согласились с Великобританией: Россия, весьма вероятно, причастна к отравлению в Солсбери.

Посол Евросоюза покидает России. Брюссель отзывает его дляконсультаций. Страны ЕС на своем саммите согласились с Великобританией: Россия,"весьма вероятно", причастна к отравлению в Солсбери.Итоги переговоров лидеров стран Европейского союза озвучилпо окончании саммита премьер-министр Швеции. Стефан Левен сообщил: приняторешение отозвать посла ЕС в России. Неофициально участники встречи сообщилижурналистам, что некоторые европейские столицы могут последовать примеруЛондона и выслать российских дипломатов.Тереза Мэй уже выразила свою радость по поводу такого исходасаммита. Премьер-министр Великобритании считает такое единство мнений оченьважным. "Я приветствую тот факт, что Европейский совет согласился соценкой британского правительства", – сказала Мэй.И добавила, что угроза, которую представляет собой Россия,"не имеет границ". Москва, с ее точки зрения, угрожает "европейскимценностям".Хотя в решении саммита ЕС все можно отметить распространеннымсейчас в сети тэгом #хайлилайкли. Ведь Евросоветсогласился с правительством Соединенного Королевства в том, что "высокавероятность, что Россия несет ответственность за нападение в Солсбери", ичто "другого правдоподобного объяснения нет".Угрожающе прозвучало заявление канцлера Германии. АнгелаМеркель допускает "дальнейшие меры в отношении России" из-за дела оботравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. "Мы полны решимости принеобходимости реагировать и дополнительными мерами", – сообщила канцлер. Смягчило заявление Меркельуточнение: прежде, чем прибегать к таким мерам, Берлин дождется результатованализа вещества, использованного при нападении в Солсбери.Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлиюобнаружили возле одного из торговых центров без сознания 4 марта. ОфициальныйЛондон утверждает, что Скрипаль бы отравлен веществом, разработанным в рамкахсоветской программы "Новичок". В Москве отвечают, что проекта с подобным названием в Советском Союзене существовало, а в обозначении системы использовали цифры, передает РИА Новости.Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата.Москва ответила тем же, а также закрыла британское консульство в Петербурге иБританский совет.