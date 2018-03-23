Посол Евросоюза покидает России. Брюссель отзывает его для
консультаций. Страны ЕС на своем саммите согласились с Великобританией: Россия,
весьма вероятно, причастна к отравлению в Солсбери.
Посол Евросоюза покидает России. Брюссель отзывает его для
консультаций. Страны ЕС на своем саммите согласились с Великобританией: Россия,
"весьма вероятно", причастна к отравлению в Солсбери.
Итоги переговоров лидеров стран Европейского союза озвучил
по окончании саммита премьер-министр Швеции. Стефан Левен сообщил: принято
решение отозвать посла ЕС в России. Неофициально участники встречи сообщили
журналистам, что некоторые европейские столицы могут последовать примеру
Лондона и выслать российских дипломатов.
Тереза Мэй уже выразила свою радость по поводу такого исхода
саммита. Премьер-министр Великобритании считает такое единство мнений очень
важным. "Я приветствую тот факт, что Европейский совет согласился с
оценкой британского правительства", – сказала Мэй.И добавила, что угроза, которую представляет собой Россия,
"не имеет границ". Москва, с ее точки зрения, угрожает "европейским
ценностям".
Хотя в решении саммита ЕС все можно отметить распространенным
сейчас в сети тэгом #хайлилайкли. Ведь Евросовет
согласился с правительством Соединенного Королевства в том, что "высока
вероятность, что Россия несет ответственность за нападение в Солсбери", и
что "другого правдоподобного объяснения нет".
Угрожающе прозвучало заявление канцлера Германии. Ангела
Меркель допускает "дальнейшие меры в отношении России" из-за дела об
отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. "Мы полны решимости при
необходимости реагировать и дополнительными мерами", – сообщила канцлер. Смягчило заявление Меркель
уточнение: прежде, чем прибегать к таким мерам, Берлин дождется результатов
анализа вещества, использованного при нападении в Солсбери.
Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
обнаружили возле одного из торговых центров без сознания 4 марта. Официальный
Лондон утверждает, что Скрипаль бы отравлен веществом, разработанным в рамках
советской программы "Новичок". В Москве отвечают, что проекта с подобным названием в Советском Союзе
не существовало, а в обозначении системы использовали цифры, передает РИА Новости.
Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата.
Москва ответила тем же, а также закрыла британское консульство в Петербурге и
Британский совет.