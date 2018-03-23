Добавить в криминальное портфолио еще пять лет, проведенных в колонии, рискует бывший авторитет из Улан-Удэ, пьяным севший за руль и устроивший стычку с остановившими его сотрудниками ДПС.

Добавить в криминальное портфолио еще пять лет, проведенных в колонии, рискует бывший авторитет из Улан-Удэ, пьяным севший за руль и устроивший стычку с остановившими его сотрудниками ДПС, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Вызывающее поведение 44-летнего мужчины сняли на видео.Сам инцидент произошел ночью 8 января, когда пьяный обвиняемый, который, как расплывчато отмечает ведомство "некогда имел определенный авторитет в криминальных кругах и был широко известен", вышел из ночного клуба на улице Сахьяновой и сел за руль своего Land Rover. Проехать ему удалось всего пару метров — остановил оказавшийся поблизости наряд ДПС. Водителю предложили пройти в служебный автомобиль, но тот не просто отказался, но и принялся грубить полицейским и толкать их руками. На подмогу дебоширу подоспели еще пять человек, которые оттеснили инспекторов в сторону. Справиться с хулиганами служителям закона удалось только после того, как на место прибыли несколько нарядов ДПС.Впрочем, бывший криминальный авторитет и не собирался сдаваться: составленный на него протокол он попытался разорвать, потом на ходу пнул ногой по руке инспектора, находившегося за рулем, а уже в отделении крушил мебель и угрожал правоохранителям расправой. Увидев снимавшего его сотрудника, он ударил его ногой в живот. На этом терпение полицейских лопнуло, и они скрутили хулигана. Немногим позже выяснилось, что он не имел права садиться за руль, поскольку в октябре 2016 года был лишен прав на полтора года за пьяную езду.Подозреваемого взяли под стражу, своей вины он не признавал ровно до тех пор, пока ему не продемонстрировали видео записи — тут мужчина сменил позицию и дал подробные показания по делу, заведенному по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, которое уже подвергалось административному наказанию за аналогичное правонарушение". Вскоре он предстанет перед судом.