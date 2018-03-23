Закончился очередной этап противостояния между артистами юмористического телешоу Уральские пельмени и их экс-руководителем Сергеем Нетиевским. Бывший директор отсудил у проекта права на архивные съемки представлений.

Закончился очереднойэтап противостояния между артистами юмористического телешоу "Уральские пельмени" и их экс-руководителем СергеемНетиевским. Бывший директор отсудилу проекта права на архивные съемки представлений.Компания Сергея Нетиевского "Фест хенд медиа" обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО "Уральские пельмени продакшн" о признании недействительнымлицензионного договора на показ номеров в исполнении артистов за период с 2012года по 2015-й. По нему были переданы права на старые выпуски юмористическогошоу, которые затем перепродали каналу СТС.В суде первойинстанции в удовлетворении исковых требований было отказано. Девятыйарбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, одобрил жалобу. "Таким образом, иск с требованием признатьдоговор между "Идея Фикс Медиа" и "Уральские пельменипродакшн" признан недействительным", – указано в постановлении.Конфликт между "пельменями" и экс-директором команды разразился в 2015 году. Коллеги и товарищи обвинили Сергея Нетиевского в валютных махинациях. Якобы он недоплачивал актерамгонорары, присваивая деньги.По словам участников проекта, бывший лидер подал судебный иск, согласно которомуюмористы не смогут использовать товарный знак "Уральские пельмени",однако до сих пор вопрос не был решен. Единственное, о чем с уверенностью можетговорить коллектив, так это о том, что навсегда потерял в лице Сергея друга исоратника.