Из них 9 аварий совершено по вине водителей транспортных средств, что на 55,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

C начала года на территории Владимирской области произошло 16 ДТП с участием автобусов, в которых были травмированы 19 человек. Из них 9 аварий совершено по вине водителей транспортных средств, что на 55,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Больше всего дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в в областном центре.И в целях снижения ДТП подобного рода в регионе стартует операция «Автобус». Первый ее этап продлится до конца марта. В это время инспекторы Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением водителями автобусов требований ПДД, уделяя особое внимание наиболее аварийным участкам автодорог, конечным остановочным пунктам, а так же школьному транспорту и автобусам, перевозящим группы детей.Кроме того, нарушения будут выявлять «сотрудники в штатском» в качестве пассажиров, а также экипажи ДПС на машинах без спецокраски.