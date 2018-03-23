Банк России снижает ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Она снижается с 7,5% до 7,25%. Такое решение 23 марта принял Совет директоров Центробанка. При этом, глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что потенциал для снижения ключевой ставки еще есть.

Банк России снижает ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Она снижается с 7,5% до 7,25%. Такое решение 23 марта принял Совет директоров Центробанка. При этом, глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировал канал "Россия 24", заявила, что потенциал для снижения ключевой ставки еще есть.Аналитики единогласно прогнозировали снижение ставки. Банк России, обосновывая снижение ставки, отметил постепенное снижение инфляционных ожиданий и устойчиво низкий уровень годовой инфляции. По итогам февраля 2018 года инфляция прогнозируется на уровне 2,2% в год. Именно на фоне низкой инфляции Центробанк продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике до конца года.Банк России прогнозирует, что по итогам 2018 года инфляция составит 3-4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.Центробанк перечислил и существующие риски. Динамика заработных плат и безработицы создает предпосылки для возможного усиления проинфляционного давления: перед президентскими выборами, по данным Росстата, номинальные зарплаты в в январе выросли на 13,7%, а в феврале — на 12,1% по отношению к 2017 году. Кроме того, в мартовском заявлении впервые отметил риски "торговых войн" для мировой экономики и усиление неопределенности в сфере торговой политики.Продолжительности и масштаб действия данных факторов пока не поддаются точной оценке.