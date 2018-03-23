Число зарегистрированных ипотечных сделок в Москве выросло в феврале на 82% по отношению к февралю прошлого года – до 5 тысяч контрактов, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

За месяц число сделок с ипотекой выросло на 11%, отмечается в сообщении.В феврале также зарегистрировано 10 139 прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 19,5% больше в сравнении с аналогичным показателем 2017 года, и на 21% выше показателя января 2018 года.Число заключенных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке также растет. В феврале заключено 5,6 тысячи таких договоров, что на 71% больше по сравнению со вторым месяцем 2017 года. Февральский показатель на 16% выше январского.