Исследователи из США выяснили, что чувство голода может подавить хроническую боль. Открытие поможет специалистам разработать методы лечения такого типа боли.

Как известно, у медали две стороны: мало кому нравится испытывать боль, между тем именно она помогает людям получить ценный опыт. Известный пример: не испытывающий боль человек будет держать руку на горячей плите и нанесёт гораздо больший урон здоровью, чем если одёрнет её, чуть прикоснувшись к горячему предмету.Тем не менее хроническая боль, такая как воспалительная (она может возникнуть, например, после травмы), мешает человеку справляться даже с самыми простыми задачами. Исследователи всего мира пытаются найти способы лечения такого недуга (который, к слову, по-разному возникает у мужчин и женщин)Недавно нейробиологи Пенсильванского университета выяснили, что чувство голода помогает мозгу подавлять хроническую боль. Такая "хитрость" позволяет животному, несмотря на свою проблему, искать себе еду. А вот с острой болью такой трюк не проходит.Специалисты определили небольшую группу из 300 клеток мозга, отвечающую за способность уделять первостепенное внимание голоду, а не хронической боли. По их мнению, изучение этих нейронов может помочь в разработке новых методов лечения хронической боли.Учёные провели ряд экспериментов, чтобы понять, как голод может повлиять на разные типы боли. Они наблюдали за тем, как лабораторные мыши, голодавшие на протяжении 24 часов, реагировали на острую или на хроническую воспалительную боль. Считается, что последний тип боль влечёт за собой сенсибилизацию (увеличении чувствительности) нейронных цепей в мозге.Оказалось, что голодающие грызуны по-прежнему реагировали на источники острой боли, а вот на воспалительную боль они реагировали куда меньше, чем их упитанные "коллеги".Авторы работы пишут, что поведение животных можно было сравнить с тем, как если бы им дали противовоспалительное обезболивающее."Мы не предполагали, что голод так сильно повлияет на болевые ощущения. Но когда мы увидели результаты, нам показалось, что в этом есть логика. Если у животного есть травма, то ему всё равно необходимо преодолевать это состояние, чтобы найти питательные вещества, необходимые для жизни", — говорит один из авторов исследования Эмбер Альхадефф (Amber Alhadeff).В одном эксперименте учёные выяснили, что голодающие мыши не избегали мест, где они подвергались воспалительной боли, в то время как животные, не голодавшие сутки, старались не появляться в этих местах.Затем учёные нацелились на область мозга, которая регулировала этот баланс между голодом и болью. Чтобы выяснить, как она работает, учёные "включали" группу нейронов под названием агути-связанный пептид (AgRP). Ранее уже было известно, что они активируются чувством голода. Оказалось, что хроническая боль стихала, а вот реакция на острую боль оставалась неизменной.Проще говоря, они нашли чёткую корреляцию между увеличением чувства голода и снижением хронических болевых реакций.Учёные также выяснили, что очень маленькая группа нейронов AgRP, которая связана с парабрахиальным ядром, отвечает за подавление воспалительной боли в сочетании с повышением чувства голода.Дальнейшие эксперименты определили нейротрансмиттер, ответственный за избирательное блокирование реакции на воспалительную боль. Блокирование рецептора этого нейротрансмиттера прекратило действие голода, и боль возвращалась.Исследователи отмечают: если результаты работы окажутся применимы к людям, то это поможет разработать терапию для лечения хронической боли."Мы не хотим полностью отключать боль, но было бы здорово иметь возможность нацеливаться только лишь на воспалительную боль", — заключает Альхадефф.Результаты исследования представлены в научном издании Cell.