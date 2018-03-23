Аэрофлот снял с рейса певицу Любовь Успенскую из-за того, что на просьбу предъявить посадочный талон и убрать собаку в переноску, она попыталась пройти в салон самолета, оттолкнув стюардессу.

"Аэрофлот" снял с рейса певицу Любовь Успенскую из-за того, что на просьбу предъявить посадочный талон и убрать собаку в переноску, она попыталась пройти в салон самолета, оттолкнув стюардессу.Как сообщалось ранее, пассажирка бизнес-класса Любовь Успенская была отстранена от полета по маршруту Москва-Омск.По данным пресс-службы "Аэрофлота", при входе на борт самолета певица несла в руках собаку. Бортпроводница попросила предъявить посадочный талон и убрать питомца в переноску, но пассажирка толкнула стюардессу и попыталась пройти в салон самолета.В авиакомпании отметили, что в связи с произошедшим командиром воздушного судна было принято решение об отказе Успенской в перевозке. "Аэрофлот" располагает свидетельскими показаниями трех пассажиров рейса SU1762. Задержка рейса составила около часа.