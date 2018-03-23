В связи со скандалом вокруг инцидента в Солсбери Евросоюз решил отозвать своего посла в России обратно в Брюссель для проведения консультаций. Накануне стартовал двухдневный саммит ЕС, на котором также говорили об отравлении британского шпиона.

В связи со скандалом вокруг инцидента в Солсбери Евросоюз решил отозвать своего посла в России обратно в Брюссель для проведения консультаций. Мера эта временная, дипломат еще вернется в Москву. Накануне стартовал двухдневный саммит ЕС, на котором также говорили об отравлении британского шпиона. В Великобритании в тот же день из больницы выписали полицейского, который пострадал в Солсбери. Но общаться с журналистами он не спешит.38-летний сержант британской полиции называет произошедшее в Солсбери полнейшим сюром. Его, одного из пострадавших от нервно-паралитического газа, уже выписали из больницы, но общаться с журналистами он не захотел, свое послание передал через коллег."Я хочу, чтобы внимание общественности сосредоточилось на расследовании, а не на пострадавших полицейских. Я понимаю, почему ко мне сейчас такое внимание, но я лишь представляю всех тех офицеров, которые ежедневно рискуют жизнями, работая над этим делом", — процитировал слова полицейского Кир Притчард, замглавы полиции графства Уилтшир.Накануне в больницу попал еще один полицейский с подозрением на отравление при контакте с предметом, на котором остались следы химиката. Но в его случае симптомы незначительны, в то время как состояние Сергея Скрипаля и его дочери остается стабильно критическим, они по-прежнему без сознания. Прогноз неутешителен, оба вряд ли смогут восстановить функции мозга.По словам медиков, точный эффект воздействия на их здоровье в длительной перспективе на данный момент неизвестен, хотя анализы показывают, что их умственные способности могут быть ослаблены в неизвестной степени.Между тем лондонский суд разрешил взять у обоих пробы крови. Вместе с копиями медицинских карт их передадут на исследование Организации по запрещению химического оружия."ОЗХО направила экспертов в Соединенное Королевство, они соберут пробы, которые будут направлены в наши лаборатории. Анализ образцов может занять от двух до трех недель. Мы поделимся результатами с британским правительством", — сообщил глава ОЗХО Ахмет Узюмджю.Пока же никаких доказательств вины России у Лондона нет. Потому прибывшая на саммит в Брюсселе британский премьер Тереза Мэй в ответ на вопрос российской прессы об уликах лишь поморщилась и прошла мимо. Ее главная задача напугать всех и заставить страны ЕС выслать российских дипломатов. Пришлось применить все свое красноречие. Российская угроза не знает границ, вещала Мэй перед коллегами, атаку она назвала дерзким и безответственным образцом российской агрессии в отношении Европы. Но далеко не все в этой самой Европе поддались голословной истерии Соединенного Королевства."Мы много говорим о России, но мы мало говорим с Россией. Нельзя быть наивными, нам необходим постоянный канал политического диалога высокого уровня, чтобы обсуждать наши существенные разногласия", — заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.Впрочем, таких на встречу в узком формате не позвали. Свои позиции еще раз на полях саммита отдельно согласовали Меркель, Макрон и Мэй. Только вряд ли эта встреча позволила британскому премьеру добиться желаемого. Евросоюз не стал принимать ни громких заявлений, ни дополнительных мер, ни ужесточения санкций. Этого вообще в повестке не было. Греция потребовала от Великобритании четких доказательств того, что это Россия причастна к отравлению. Такую же непримиримую позицию заняли Венгрия, Италия и Кипр. Саммит сегодня продолжится, обсуждать будут внутренние проблемы, но уже без Терезы Мэй.