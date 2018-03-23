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<a href="http://33live.ru/novosti/23-03-2018-detstvo-bez-gadzhetov.html" target="_blank">Детство без гаджетов</a> - Возможен ли наш мир без гаджетов и любит ли современная молодёжь слушать рассказы родителей о своём детстве? Ответы на эти вопросы искали участники творческого фестиваля в технопарке Кванториум. Он собрал более сотни талантливых детей и подростков из Владимира и области. Вместе с ними о прошлом и будущем нашей страны поговорили мои коллеги.