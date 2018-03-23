Возможен ли наш мир без гаджетов и любит ли современная молодёжь слушать рассказы родителей о своём детстве? Ответы на эти вопросы искали участники творческого фестиваля в технопарке Кванториум. Он собрал более сотни талантливых детей и подростков из Владимира и области. Вместе с ними о прошлом и будущем нашей страны поговорили мои коллеги.
23.03.2018
Возможен ли наш мир без гаджетов и любит ли современная молодёжь слушать рассказы родителей о своём детстве? Ответы на эти вопросы искали участники творческого фестиваля в технопарке "Кванториум". Он собрал более сотни талантливых детей и подростков из Владимира и области. Вместе с ними о прошлом и будущем нашей страны поговорили мои коллеги.