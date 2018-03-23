Девушка нашла управу на настойчивого ухажера, который присылал фото своих гениталий ей в мессенджер. Она переслала похабные сообщения его бабушке.

Девушка нашла управу на настойчивого ухажера, который присылал фото своих гениталий ей в мессенджер. Она переслала похабные сообщения его бабушке.Барышня загрузила скриншоты переписки на онлайн-сервис работы с изображениями Imgur. Покартинкам становится ясно, что юноша влюблен в нее еще со школы, но стеснялсятогда подойти и пригласить ее куда-нибудь. Новоявленный жених уверял, что с тех пормногое изменилось, он стал привлекательнее и богаче. Объект вожделенияпопыталась вежливо отказать поклоннику, тот продолжал настаивать на встрече,однако девушка не сдавалась.Неполучив согласие на отношения, он предпринял попытки уломать ее на секс.Барышня сослалась на занятость и пожелала ухажеру спокойной ночи. Парень началвыяснять почему же он не понравился бывшей однокласснице, а после прислалфотографию своего полового члена.Девушкаоскорбилась и дала понять герою-любовнику, что такое поведение не приемлемо,однако тот ответил, что она просто кокетничает. Разозлившись дама решила воздействоватьна поклонника другим способом. Она скопировала переписку и с извинениямиотправила ее бабушке молодого человека, с которой ее мать ходит в церковь.Пожилаяженщина не была удивлена выходке внука. Видимо она уже знала об особенностяхухаживаний юноши. Она стала расспрашивать барышню, хочет ли та с нимвстречаться, получив отрицательный ответ, уверила, что заставит родственника извиниться. Попросил ли мужчина прощения неизвестно.